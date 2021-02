Difesa: Borrell, dobbiamo sviluppare nostre capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve sviluppare le sue capacità nella difesa e in sicurezza. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. Con il segretario di Stato Usa, Anthony "Blinken abbiamo parlato di sicurezza e difesa e siamo stati chiari nel dire che un partenariato forte richiede partner forti e noi europei vogliamo esserlo", ha spiegato Borrell. "Per questo dobbiamo sviluppare le nostre capacità in difesa e sicurezza. Questo non ha nulla a che vedere con un indebolimento della Nato o dei nostri rapporti con gli Usa. Anzi, più l'Ue sarà forte, più saremo un partner forte", ha aggiunto.(Beb)