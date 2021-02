Umbria: minoranza, quali criteri per la vaccinazione del personale amministrativo delle Asl?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Situazioni disomogenee e difformità operative nella somministrazione del vaccino anti-Covid al personale amministrativo impiegato nelle Asl e nelle Aziende ospedaliere". Così i consiglieri regionali Michele Bettarelli (Pd) e Thomas De Luca (M5s) hanno annunciato una interrogazione in cui chiedono chiarimenti alla giunta regionale sui “criteri e le modalità di somministrazione del vaccino. Bettarelli e De Luca hanno aggiunto: "Risultano situazioni disomogenee per quanto riguarda il personale amministrativo impiegato nelle Asl e nelle aziende ospedaliere, non si riescono a cogliere le ragioni di questa difformità operativa visto che parliamo di personale che appartiene alla stessa categoria. Il piano vaccinale è articolato su quattro fasi e nella prima rientrano, tra le altre categorie, il personale sanitario ed amministrativo afferente al sistema sanitario regionale, compresi i centri e le strutture convenzionate. L'esecuzione delle attività vaccinali per le prime fasi di utilizzo del vaccino Comirnaty viene articolata in maniera specifica per i due target prioritari del personale sanitario e sociosanitario, e comunque del personale frequentante gli ospedali per ragioni di servizio, e per il personale e gli ospiti delle residenze per anziani”. (segue) (Ren)