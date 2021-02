Umbria: minoranza, quali criteri per la vaccinazione del personale amministrativo delle Asl? (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti della minoranza hanno continuato: “Visto che oggi ci troviamo all'apertura del secondo step della prima fase riguardante le persone ultraottantenni, si desume che le categorie della fase precedente debbano essere state esaurite. Inoltre - proseguono - il personale amministrativo operante in ambito sanitario, da piano vaccinale regionale, dovrà svolgere un ruolo importantissimo nell'allestimento e funzionamento delle unità vaccinali sia fisse che itineranti”. E infine hanno concluso: Se corrisponde a realtà il fatto che tra aziende ospedaliere ed Asl Umbre ci siano operatori amministrativi vaccinati e non vaccinati. E, in caso affermativo, a che cosa debba essere ricondotta questa difformità di trattamento- Ed ancora, se si è proceduto o quando si intenda procedere alla vaccinazione del personale afferente ad aziende esterne frequentante gli ospedali per ragioni di servizio. Infine, quali siano i criteri in base dei quali le singole aziende sanitarie hanno preso e stanno prendendo le decisioni di chi sottoporre a inoculazione del vaccino". (Ren)