- Via libera alle aperture dei ristoranti anche a cena, con le stesse attenzioni previste per pranzo, e ristori chiari e in tempi certi. Matteo Salvini ne ha parlato con alcuni rappresentanti dei ristoratori che oggi hanno manifestato a Roma. Il leader della Lega ha incontrato una delegazione nel suo ufficio al Senato e ha garantito massimo impegno. E' quanto rende noto la Lega. (Com)