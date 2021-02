Rpt - Roma: Bugarini (Pd), Raggi ci ripensa su lavori via La Spezia, segnaliamo problemi da mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (Ripetizione con testo corretto) - La sindaca di Roma Virginia Raggi "dice che ci ha ripensato: fermi i lavori su via La Spezia via Taranto. Buongiorno principessa". Così in un post su Facebook il consigliere capitolino del Pd Giulio Bugarini. "Dopo mesi che abbiamo segnalato che quel progetto era sbagliato e che avrebbe paralizzato San Giovanni, a lavori iniziati e arrivati a buon punto, la sindaca fa retromarcia. Stendiamo un velo pietoso", conclude. (Rer)