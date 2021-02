5G: Suigo (Inwit), partire da centralità della scienza per coinvolgimento del territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non si può più permettere un autosabotaggio sul 5G, soprattutto in un contesto caratterizzato da un sistema economico globale sempre più digitalizzato e dall'emergenza pandemica, che ha evidenziato l'estrema urgenza di essere infrastrutturati in maniera avanzata e resiliente. Così Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne e comunicazione di Inwit, intervenuto oggi al webinar "5G ed elettromagnetismo: coinvolgere le comunità e contrastare le fake news" organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e Inwit. "Riduzione della conflittualità e centralità della scienza: sono questi i punti da cui partire nel coinvolgimento del territorio, per superare una situazione che altrimenti rischia di essere controproducente per la ripartenza del paese", ha detto, sottolineando la necessità di contrastare la disinformazione sul 5G attraverso una semplificazione normativa e l'alfabetizzazione digitale dei cittadini. (Rin)