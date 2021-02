Bielorussia: Borrell, Ue valuta nuove sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea valuta nuove sanzioni contro la Bielorussia. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Abbiamo elencato 84 personalità e 7 entità responsabili delle falsificazioni delle elezioni in Bielorussia e siamo disposti a fare di più. Ma non posso anticipare. C'è un gruppo che se ne occupa", ha detto. (Beb)