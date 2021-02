Russia: Borrell, sanzionare responsabili in caso Navalnyj, non oligarchi in generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna sanzionare chi ha avuto un ruolo nell'arresto o nella condanna o nell'avvelenamento dell'oppositore russo, Aleksej Navalnyj, e non gli oligarchi in generale. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Non possiamo sanzionare gli oligarchi russi solo perché non ci piacciono", ha detto. "Dobbiamo sanzionare chi ha avuto un ruolo nell'arresto, nella condanna o nell'avvelenamento di Navalnyj", ha aggiunto. Questo perché si tratta dello "stato di diritto" e quindi bisogna essere "in grado di motivare le sanzioni davanti alla Corte". (Beb)