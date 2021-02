5G: Mulè (FI), con Recovery avviare processo formazione basilare per la popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Recovery fund abbiamo l'obbligo di iniziare un percorso di formazione basilare per la popolazione, che porti anche allo sviluppo di competenze professionali in ambiti connessi al 5G. Così Giorgio Mulè, portavoce di Forza Italia, intervenuto oggi al webinar "5G ed elettromagnetismo: coinvolgere le comunità e contrastare le fake news" organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e Inwit. "In Italia abbiamo un problema di alfabetizzazione digitale, e dobbiamo lavorare sulle suggestioni: il 5G non fa male alla salute ma fa bene al nostro futuro", ha spiegato. (Rin)