Germania: economista Feld prossimo a lasciare presidenza Svr

L'economista tedesco Lars Feld sarebbe con ogni probabilità possibilità prossimo a lasciare l'incarico di presidente del Consiglio degli esperti per l'analisi degli sviluppi macroeconomici (Svr), assunto nel marzo del 2020. Si tratta del gruppo di economisti tedeschi noto come i "Cinque saggi", che dal 1963 esercita funzioni consultive per il governo federale. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", Feld dovrebbe dimettersi alla fine di questa settimana. Il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, aveva chiesto un terzo mandato per l'economista, membro dello Svr dal 2011. Tuttavia, secondo fonti del governo federale, l'esecutivo "non è stato in grado di concordare un candidato comune" per la presidenza dell'ente. Il ministero delle Finanze avrebbe, infatti, voluto nominare un economista vicino al Partito socialdemocratico tedesco (SpD), di cui il titolare del dicastero Olaf Scholz è il candidato cancelliere alle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre. I nomi in corsa erano Marcel Fratzscher, presidente dell'Istituto tedesco per la ricerca economica di Berlino (Diw), o Jens Suedekum, professore di economia internazionale all'Università di Duesseldorf. Tuttavia, il ministero dell'Economia e dell'Energia, al cui vertice siede Altmaier esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), ha respinto queste candidate. L'incarico di Feld rimarrà, quindi, vacante. Come nota la "Frankfurter Allgmeine Zeitung", ancora una volta, la Cdu non è stata in grado di far valere i propri interessi contro la SpD, sua alleata nel governo di Grande coalizione insieme all'Unione cristiano-sociale (Csu).