Germania: economista Feld prossimo a lasciare presidenza Svr (2)

- Feld è considerato un liberale ed è un difensore dei vicoli di bilancio. Storicamente a favore di un allentamento di tali regole, la SpD è appoggiata a tale scopo sia da Fratzscher sia da Suedekum. Sulla questione del rinnovo della presidenza dello Svr è intervenuto lo stesso Feld: “Dato che la SpD sta bloccando un mio terzo mandato, come proposto dalla Cdu, sarò di nuovo un uomo libero”. Non è ancora chiaro per quanto tempo il vuoto lasciato da Feld al vertice dello Svr rimarrà. In teoria, la posizione potrebbe rimanere vacante fino all'insediamento del prossimo governo federale. Tuttavia, sia Altmaier sia Scholz hanno interesse a chiudere la questione entro la fine della legislatura. Continueranno, dunque, i colloqui, ma sia Fratzscher sia Suedekum sarebbero esclusi dalla successione a Feld. “Stiamo cercando un candidato che salvi la faccia di entrambi”, ossia Altmaier e Scholz, ha fatto sapere una fonte informata sui fatti. (Geb)