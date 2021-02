I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: Blocco democratico, raccolte 103 firme per destituzione presidente parlamento - Il deputato Ridha Zaghmi, membro del Blocco democratico tunisino, che vanta 38 seggi all’Assemblea dei rappresentanti del popolo della Tunisia (Arp), ha annunciato che tutti i membri del gruppo parlamentare hanno firmato la petizione per ritirare la fiducia al presidente dell'Arp, Rached Ghannouchi, precisando che finora sono state raccolte 103 firme, sei in meno per raggiungere il quorum. Il regolamento interno dell'Arp richiede la raccolta di almeno 73 firme per poter presentare una mozione di censura all'ufficio del parlamento e la sua considerazione in plenaria. In una dichiarazione all’agenzia di stampa “Tap”, Zaghmi ha aggiunto che i parlamentari che sostengono la petizione hanno preferito raccogliere le firme di ciascun gruppo parlamentare separatamente. L'obiettivo è, secondo il deputato, tradurre l'impegno morale di ogni blocco parlamentare nei confronti della petizione e raccogliere la maggioranza assoluta di 109 voti per la revoca della fiducia a Ghannouchi, che oltre a essere presidente del parlamento è anche fondatore del principale partito tunisino, Ennahda. Il deputato ha detto di aver proposto che i gruppi parlamentari concordino sulla scelta di un sostituto a capo dell'istituzione parlamentare. (segue) (Res)