I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria: Paese celebra il secondo anniversario delle proteste del movimento Al Hirak - Diverse città algerine hanno assistito a manifestazioni in occasione del secondo anniversario delle proteste del movimento Al Hirak ("Il movimento" in arabo) iniziate proprio il 22 febbraio 2019 e che portarono il 2 aprile 2019 alle dimissioni del presidente Abdelaziz Bouteflika, al potere dal 1999. Molti algerini sono scesi in strada in diverse del Paese tra cui Setif, Constantina, Tlemcen, Lijaya, Tizi Ouzou. Un ingente dispositivo di sicurezza è stato schierato nella capitale algerina Algeri e in altre grandi città del Paese. Nelle ultime ore, Algeri è divenuta praticamente irraggiungibile con presidi a tutti gli ingressi della capitale da parte di forze di sicurezza in divisa e in borghese. Barriere difensive sono state allestite davanti agli edifici governativi e pubblici, mentre le strade che erano divenute il principale teatro delle manifestazioni di due anni fa sono state chiuse e sono ora presiediate da uomini delle forze dell’ordine. (segue) (Res)