- Algeria: create dieci nuove province nel sud - Il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha annunciato la creazione di dieci nuove province (wilaya) nel sud del Paese: Timimoune, Bordj Badji Mokhtar, Béni Abbès, Ouled Djellal, In Salah, In Guezzam, Touggourt, Djanet, El M'Ghair e El Menia. L'ultima modifica amministrativa di questo tipo nel Paese nordafricano risaliva al 1984. Nella legge algerina, il presidente della Repubblica nomina il governatore della provincia ed è considerato un rappresentante del capo dello Stato e del potere esecutivo, mentre il lavoro dei consiglieri eletti dei wilayat è considerati piuttosto di “controllo”. La provincia sovrintende alla gestione dei distretti e dei dipartimenti amministrativi, i cui funzionari sono anch’essi nominati dal potere esecutivo: i consiglieri comunali, invece, sono eletti. Nel novembre 2019, il Consiglio dei ministri aveva approvato la creazione delle dieci nuove province, ma la decisione non era stata ancora attuata ed era rimasta congelata. L'Algeria ha attualmente 1.541 comuni divisi in 58 province, contro i 1.574 comuni del periodo coloniale francese. La popolazione dell'Algeria era stimata in 10 milioni di persone nel 1962, mentre oggi gli algerini sono oltre 44 milioni. (Res)