I fatti del giorno - Medio Oriente

- Medio Oriente: Covid, al via la campagna di vaccinazioni a Gaza - Ha preso il via oggi nella Striscia di Gaza la campagna di vaccinazione dei cittadini contro il Covid-19, mediante il vaccino russo Sputnik V, nella sede di ministero della Salute della città di Gaza. Secondo l’agenzia di stampa “Maan”, il personale sanitario ha cominciato vaccinando gli ex ministri della Salute Riad al Zanoun, Basem Naim e Jawad al Tibi. Ashraf al Qidra, portavoce del ministero della Salute a Gaza, ha detto che le prime vaccinazioni saranno somministrate al personale sanitario in prima linea, mentre successivamente il siero sarà iniettato agli anziani. La vaccinazione ha preso il via dopo l’arrivo di 2.000 dosi inviate dal ministero della Salute di Ramallah e 20 mila dosi giunte dagli Emirati Arabi Uniti, tramite il valico di confine di Rafah. Per ora solo settemila residenti nell’enclave si sono registrati per ricevere dosi del vaccino. Secondo vari media il carico di vaccini proveniente dagli Emirati è stato organizzato da Mohammed Dahlan, esponente del gruppo palestinese Fatah esiliato e residente nel Paese del Golfo. Dahlan, rivale del presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) Mahmoud Abbas, è ritenuto essere molto vicino al principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. (segue) (Res)