© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Difesa: Emirati, contratti con Saab e Raytheon per acquisto velivoli G6000 e missili Patriot - Gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato contratti per la difesa del valore di 7,293 miliardi di dirham (1,99 miliardi di dollari) nel secondo giorno della mostra internazionale sulla difesa (International Defence Exhibition and Conference, Idex) in corso da ieri ad Abu Dhabi. Lo riporta l’agenzia di stampa statale “Wam”. Il più grande contratto annunciato oggi è stato firmato con la svedese Saab, per l'acquisto di aerei di preallarme G6000 GlobalEye, per un valore di 3,742 miliardi di dirham (1,02 miliardi di dollari). Il secondo contratto è stato l'acquisto di missili Patriot dalla statunitense Raytheon, per un valore di 2,614 miliardi di dirham (710 milioni di dollari). Altri contratti sono stati firmati con diverse altre società tra cui Safran e DTec, secondo quanto riporta la “Wam”. (segue) (Res)