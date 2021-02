I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Smog: da domani in tutta la Lombardia eccetto Sondrio attive misure temporanee di primo livello - Da domani, martedì 23 febbraio, le misure temporanee di primo livello saranno introdotte in tutte le province lombarde, con esclusione di Sondrio. Lo annuncia Regione Lombardia in una nota spiegando che nelle province di Cremona, Mantova, Lodi, Bergamo e Brescia infatti per il 5° giorno consecutivo è stato superato il limite di 50 µg/m³ di Pm10. Nelle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Como, Lecco e Pavia il limite di 50 µg/m³ di Pm10 è stato sorpassato da 4 giorni consecutivi. Le misure temporanee di primo livello sono attive sul traffico nei comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli aderenti su base volontaria in fascia 1 (209 comuni lombardi) e 2 (361 comuni). Il divieto di utilizzo delle autovetture di classe fino ad euro4 diesel si applica dalle 8.30 alle 18.30. Compreso per quelle dotate di filtro antiparticolato. Per quanto riguarda il riscaldamento e l'agricoltura, le limitazioni sono da applicare per tutti i Comuni delle province toccate dall'attivazione delle misure. (segue) (Rem)