I fatti del giorno - Milano (2)

- - Milano: Lega, far pagare area C quando risalgono contagi è folle, solo approccio ideologico per fare cassa - "Nei giorni in cui i contagi, purtroppo, in Lombardia e a Milano tornano a salire, disincentivare l'utilizzo dell'auto e quindi obbligare tante persone a prendere i mezzi pubblici è semplicemente assurdo. È soltanto un modo per fare cassa, in queste settimane i livelli di smog sono aumentati, vuol dire che c'è un fallimento delle politiche ambientali del Comune di Milano". Lo ha detto l'assessore regionale lombardo allo Sviluppo Città metropolitana Stefano Bolognini, durante la protesta per la decisione del Comune di Milano di ripristinare il pagamento per l'accesso ad Area C, dalle 10 del prossimo mercoledì. "Abbiamo visto nelle settimane scorse che i luoghi di contagio sono state le metropolitane e i mezzi pubblici – ha proseguito Bolognini - abbiamo obbligato gli studenti a entrare più tardi a scuola, adesso obblighiamo tanti milanesi a prendere la metropolitana negli orari in cui ci saranno anche gli studenti e quindi aumentiamo le possibilità di contagio. È una decisione assurda che la Lega non condivide". "La chiusura di Area C – ha evidenziato il consigliere regionale della Lega Gianmarco Senna – è un ennesimo colpo per chi viene a lavorare a Milano, ma soprattutto ai commercianti. Vorrei vedere Sala, Granelli e Maran venire da Sesto San Giovanni in bicicletta o a piedi". "Il settore del commercio – ha ricordato Senna - ha subito un grandissimo danno da questa pandemia, è stato chiesto un sacrificio fuori da qualsiasi tipo di logica: solo nella ristorazione ha perso il 48 per cento di fatturato, parliamo di 42 miliardi e il 30 per cento delle attività commerciali e di ristorazione sono a rischio chiusura, con un impatto enorme anche dal punto di vista occupazionale". Questa, ha concluso Senna, " è una gabella che non ha senso, non ci sono prove che far pagare Area C fa diminuire il Pm10. È solo un un approccio ideologico, lo stesso che hanno usato per le piste ciclabili". (segue) (Rem)