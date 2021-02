I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: protesta centrodestra per ritorno in Aula, basta Consigli comunali in pantofole - I consiglieri comunali del centrodestra si sono ritrovati oggi davanti a Palazzo Marino per chiedere il ritorno ai Consigli comunali in presenza. Con sedie, coperte e pantofole si sono accomodati davanti alla sede del Comune e hanno partecipato da lì ai lavori dell'aula. "Non è ammissibile che l'assemblea della città economicamente più importante d'Italia sia chiusa. Se Sala non vuole il Consiglio comunale lo dica alla città: dica che vuole il palazzo dei cittadini tutto suo senza alcun disturbo da parte dell'opposizione", ha incalzato l'assessore regionale alla Sicurezza e consigliere comunale di Fratelli d'Italia Riccardo De Corato. "L'opposizione c'è e oggi lo facciamo vedere con grande chiarezza. Oggi lo facciamo in questa maniera tranquilla, non ci costringano ad altre manifestazioni", ha aggiunto. "Se tornare in Consiglio è pericoloso, allora bisogna garantire la sicurezza a tutti i cittadini, anche ai dipendenti comunali che vanno negli uffici", ha osservato il capogruppo di Fratelli d'Italia Andre Mascaretti, mentre il collega di opposizione Enrico Marcora ha sottolineato che "è giusto dare un segno della presenza delle istituzioni tornando in Consiglio comunale e testimoniando di persona quali sono i problemi della città. Con l'online non si può più fare, perché non si può più parlare liberamente". (segue) (Rem)