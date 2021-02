I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giustizia: D'Incà, su prescrizione puntiamo a sintesi in tempi rapidi - "L'intendimento del governo è di trovare una sintesi positiva in tempi rapidi" sulla prescrizione, ma "la sede appropriata per tema così importante e delicato, a meno di una settimana dalla fiducia, non è un emendamento al decreto legge al Milleproroghe". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, intervenendo in Aula a Montecitorio sul decreto Milleproroghe. D'Incà ha quindi chiarito che da parte del governo c'è "disponibilità ad accogliere un ordine del giorno sulla materia". (segue) (Rin)