I fatti del giorno - Italia (3)

- Ex Ilva: Giorgetti incontra sindaco Taranto e governatore Puglia, "necessario tutelare produzione strategica acciaio" - Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dopo aver ricevuto le rappresentanze sindacati e dei lavoratori Ilva e l’ad di ArcelorMittal, Lucia Morselli, ha incontrato questa mattina al Mise il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il governatore della Puglia, Michele Emiliano. Per Giorgetti si è trattato di “due momenti positivi e costruttivi di una prima fase di conoscenza che sarà veloce ma indispensabile per ascoltare le esigenze dei territori”. “Rispetto a un anno fa - prosegue il ministro - sono cambiate molte condizioni e si aprono gli spazi, anche grazie all’intervento dell’Europa, per poter affrontare e finalmente risolvere la vicenda Ilva tutelando la produzione strategica dell’acciaio in Italia con le garanzie per i lavoratori e la tutela dell’ambiente. È un momento storico importante, un’occasione che, al netto delle conseguenze che certamente arrivano anche dalle vicende giudiziarie, tutti i protagonisti vorranno sfruttare al meglio per lo sviluppo del territorio”, evidenzia Giorgetti. (segue) (Rin)