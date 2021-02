I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tlc: Arrigoni (Lega) a "Nova", Cdp deve avere ruolo importante nella società della rete unica - La rete unica di banda larga diventerà sempre più strategica, e le operazioni da mettere in atto dovranno consentire a Cassa depositi e prestiti (Cdp) di giocare un ruolo importante nella società che dovrà gestire l'infrastruttura, molto di più rispetto ad altri soggetti stranieri. Lo ha dichiarato ad "Agenzia Nova" Paolo Arrigoni, questore del Senato e responsabile del dipartimento Energia della Lega. "Solo in questo modo ci potrà essere una garanzia di concorrenza tra gli operatori: ritengo che sia questa la strada da seguire per l'interesse del paese", ha detto, sottolineando come l'emergenza sanitaria abbia fatto risaltare ancora di più la necessità di tutelare gli asset nazionali strategici. "Alla digitalizzazione e all'innovazione sono destinati quasi 40 miliardi all'interno del Pnrr: la realizzazione della rete a banda ultralarga è quindi fondamentale, così come una presenza dello Stato all'interno della governance come garante della concorrenza", ha concluso. (segue) (Rin)