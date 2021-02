I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: missione Osa su presidenziali, risolvere ricorsi nel rispetto delle norme - Risolvere gli eventuali reclami nei limiti stabiliti dall'ordinamento nazionale, migliorare la comunicazione e rispettare le successive tappe del calendario elettorale. Sono alcune delle raccomandazioni contenute nel rapporto finale che la missione dell'Organizzazione degli stati americani (Osa) ha inviato in Ecuador per osservare le elezioni presidenziali del 7 febbraio. Un testo pubblicato poche ore dopo che il Consiglio nazionale elettorale (Cne) ha ufficializzato il passaggio del conservatore Guillermo Lasso al ballottaggio dell'11 aprile, contro il socialista Andrés Arauz, chiaro vincitore del primo turno. Rimane fuori, per una manciata di voti, l'ecologista indigeno Yaku Perez, che da giorni denuncia possibili frodi nel conteggio dei voti. (segue) (Res)