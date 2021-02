I fatti del giorno - America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: azioni Petrobras crollano 16 per cento dopo cambio al vertice - L'ibovespa, principale listino della borsa brasiliana (B3), ha aperto la sessione di oggi in calo di circa il 5 per cento, trascinato dal tonfo delle azioni della compagnia energetica statale Petrobras che, dopo aver perso oltre il 7 per cento nella sessione di venerdì 19 febbraio, sono crollate del 16 per cento in apertura della sessione di oggi. Il calo segue la decisione del presidente Jair Bolsonaro, annunciata venerdì 19 febbraio, di sostituire il presidente della Petrobras, Roberto Castello Branco, con il generale dell'esercito Joaquim Silva e Luna alla guida della società. Anche la valuta brasiliana, il real, ha subito una forte pressione. A un'ora dall'apertura delle contrattazioni il dollaro ha guadagnato il 2,50 per cento sul real, scambiato a 5,520 contro la valuta statunitense. L'euro si è apprezzato del 2,74 per cento, a 6,704 contro il real. (segue) (Res)