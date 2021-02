Kazakhstan: Fitch mantiene stabile il rating di default dell'emittente in valuta estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio fiscale nazionale ha registrato un deficit pari al 3,7 per cento del Pil nel 2020, legato in particolare al calo di oltre il 50,6 per cento delle entrate fiscali petrolifere e alle misure assunte per il contenimento della pandemia di Covid-19. Il governo di Nur-Sultan ritiene che il disavanzo fiscale sarà pari al 4,7 per cento del Pil nel 2021 e al 2,1 per cento nel 2022. Stime che secondo Fitch vanno riviste al ribasso (3,4 per cento nel 2021 e 1,3 per cento nel 2022). La stessa Fitch prevede che l’economia kazakha crescerà del 3,5 per cento nel 2021, sostenuta da una forte ripresa delle attività e da importanti passi in avanti nella campagna di vaccinazioni contro il Covid. Nel 2020 i settori più colpiti dalla pandemia sono stati quelli delle vendite al dettaglio e dei servizi di trasporto. Tuttavia, agricoltura ed edilizia hanno mostrato performance positive, crescendo rispettivamente del 5,6 e dell’11,2 per cento. Lo scenario politico, osserva ancora l’agenzia, dovrebbe restare stabile: “le elezioni legislative a gennaio hanno portato pochi cambiamenti nella rappresentazione e il nuovo governo ha visto la sostituzione di soli due ministri”. (Res)