Kosovo: Kurti, dialogo con la Serbia non è prioritario, prima affronteremo pandemia Covid

- Il leader del movimento Vetevendosje, Albin Kurti, non sottovaluta i colloqui con la Serbia ma non intende renderli una priorità nel lavoro del nuovo governo. È stato lo stesso Kurti ad affermarlo in un'intervista a “Voice of America”. "Non vogliamo evitare il dialogo o sottovalutare la sua importanza, ma crediamo che i cittadini del Kosovo ci abbiano scelto per garantire giustizia e occupazione. E, ovviamente, è urgente affrontare la pandemia di Covid-19", ha detto Kurti. Il leader di Vetevendosje, partito che ha vinto le elezioni di domenica scorsa in Kosovo, ha evidenziato un disegno di legge sulla confisca dei beni non giustificabili e un altro dedicato al contrasto alla criminalità organizzata fra gli obiettivi primari del nuovo governo. "Dobbiamo iniziare con il disegno di legge per le nostre comunità all’estero, che deve avere il diritto di voto nelle ambasciate e nei consolati; dovremmo anche iniziare con il progetto di legge sulla confisca dei beni non giustificabili e il progetto di legge antimafia", ha detto Kurti, secondo cui alcune decisioni del governo uscente saranno annullate. Parlando della gestione della pandemia di Covid-19, Kurti ha detto che l’obiettivo del suo esecutivo “sarà lo stanziamento dei fondi e la programmazione delle priorità per gli strati sociali per la vaccinazione di circa il 60 per cento della popolazione entro quest'anno", un processo che si svolgerà in cooperazione con l'Unione europea e gli Stati Uniti. (Alt)