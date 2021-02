Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando della gestione della pandemia di Covid-19, Kurti ha detto che l'obiettivo del suo esecutivo "sarà lo stanziamento dei fondi e la programmazione delle priorità per gli strati sociali per la vaccinazione di circa il 60 per cento della popolazione entro quest'anno", un processo che si svolgerà in cooperazione con l'Unione europea e gli Stati Uniti. Diversa rispetto al dialogo con Belgrado è la posizione dell'Unione europea, che ha ribadito la propria posizione esortando Pristina a proseguire nel percorso finalizzato alla normalizzazione dei rapporti con Belgrado. (segue) (Seb)