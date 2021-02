Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia è "assolutamente possibile": ne è convinta l'Unione europea, secondo quanto dichiarato dall'inviato speciale Ue per il dialogo Belgrado-Pristina, Miroslav Lajcak, in un'intervista pubblicata il 17 febbraio dal quotidiano serbo "Danas". "È nel loro interesse, nell'interesse dell'intera regione e, naturalmente, anche nell'interesse dell'Ue", ha detto Lajcak. L'inviato Ue ha spiegato che l'Unione europea è un mediatore nel processo di dialogo e non intende imporre nulla, bensì facilitare i negoziati al fine di arrivare ad una soluzione condivisa dalle due parti. "Siamo pronti a continuare non appena il nuovo governo di Pristina entrerà in carica", ha detto Lajcak. (segue) (Seb)