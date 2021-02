Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante di Bruxelles ha poi osservato che l'Unione e gli Stati Uniti "hanno una lunga e produttiva storia" di stretta cooperazione nei Balcani occidentali e nel processo di normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo. "Questa cooperazione ha portato dei risultati positivi e tangibili negli ultimi anni. Sono in frequente contatto con i miei colleghi statunitensi al fine di preparare una strategia comune e delle attività comuni, e non vediamo l'ora di rinnovare una più stretta cooperazione transatlantica", ha precisato Lajcak. L'inviato Ue non ha infine voluto precisare una data in cui il dialogo fra Belgrado e Pristina potrà riprendere. (segue) (Seb)