Serbia-Kosovo: premier Brnabic, qualità della vita dei cittadini dipende dal dialogo (8)

- In un intervento per l'emittente "Tv Pink", Dacic ha osservato nei giorni scorsi che se Kurti formerà il nuovo governo a Pristina, dopo la via vittoria di Vetevendosje alle elezioni parlamentari, il processo di dialogo "non sarà facile". "Kurti non ha mai rilasciato dichiarazioni troppo ottimiste riguardo ai rapporti con la Serbia", ha detto Dacic aggiungendo che è importante "attenersi a un'agenda che sia sostenibile in questo momento". A questo proposito l'ex ministro degli Esteri ha citato le proposte avanzate da Belgrado relative al libero flusso di merci e persone nella regione dei Balcani, ovvero l'iniziativa denominata Mini Schengen. (segue) (Seb)