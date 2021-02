Kosovo: Francia e Germania, procedere rapidamente con formazione nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia e Germania si congratulano con il Movimento Vetevendosje, con Albin Kurti e Vjosa Osmani per i risultati delle elezioni del 14 febbraio e richiamano ad una rapida formazione del governo così come alla nomina del nuovo presidente della repubblica. E' quanto si legge in una posizione congiunta diffusa dal profilo Twitter dell'ambasciata francese a Pristina. "Francia e Germania attendono di sostenere un'agenda ambiziosa di riforme, inclusi gli aspetti relativi al rafforzamento dello Stato di diritto ed alla lotta alla corruzione ed alla criminalità organizzata", si legge nel tweet. Parigi e Berlino si dicono inoltre pronte a sostenere Pristina nella lotta al Covid-19, così come nel proseguimento del dialogo mediato dall'Ue "verso l'integrazione europea di entrambi i Paesi".(Alt)