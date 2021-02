Difesa: da oggi attivo primo presidio vaccinale a Roma, alla Cecchignola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi, lunedì 22 febbraio, è attivo il primo presidio vaccinale della Difesa presso l'area "Bonivento" a Roma alla Cecchignola. Da questa mattina sono iniziate le vaccinazioni a favore del personale militare di tutte le Forze Armate in servizio a Roma e nel Lazio e successivamente il centro, con il supporto delle autorità sanitarie della Regione Lazio, sarà aperto anche alla cittadinanza, come rende noto il ministero della Difesa in una nota. (Com)