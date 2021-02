© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Carige ha nominato Giuseppe Boccuzzi e Paolo Ravà rispettivamente quali presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione. Stando al relativo comunicato stampa, i due resteranno in carica per la durata residua del mandato dell’attuale Cda, ovvero sino alla data dell’assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022. (Com)