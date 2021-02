Siria: approvato vaccino Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Siria hanno registrato il vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V e ne hanno approvato l'uso. Lo ha riferito a "Ria Novosti", Riyad Haddad, l'ambasciatore siriano in Russia. "Damasco ha preso tutte le misure per registrare il vaccino russo Sputnik V in Siria e ne ha approvato l'uso", ha dichiarato Haddad. Durante gli studi clinici della fase III, lo Sputnik V ha dimostrato efficacia al 91,6 per cento. Lo Sputnik V è stato già approvato per l'uso in più di 30 paesi. (Rum)