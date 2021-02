Congo-Kinshasa: Calandrini (Fd'I), governo riferisca in parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attentato in Congo contro un convoglio Onu "ha colpito l’Italia e anche la provincia di Latina. Oltre all’ambasciatore Luca Attanasio ha infatti perso la vita anche un giovane carabiniere originario di Sonnino, Vittorio Iacovacci. Un giovane che serviva la Patria con impegno e abnegazione. Alla sua famiglia e alla comunità di Sonnino vanno le mie condoglianze. Allo stesso modo esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia di Luca Attanasio e alla comunità di Lambiate. Su quanto accaduto in Congo attendiamo presto comunicazioni del governo in Parlamento". Lo afferma, in una nota, il senatore di Fratelli d’Italia Nicola Calandrini. (com)