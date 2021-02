Trasporto aereo: Fit-Cisl Lazio, nuovo esecutivo dia risposte a 40 mila lavoratori diretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'insediamento del nuovo governo, e la convocazione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Giovannini per il prossimo primo marzo, devono essere occasioni per imprimere una svolta alle politiche di sostegno per i lavoratori del Trasporto aereo, che stanno attraversando un momento di crisi senza precedenti, e per far sì che la loro voce sia ascoltata". Lo dichiarano in una nota il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci, e il segretario regionale responsabile del dipartimento Trasporto aereo-Attività aeroportuali e porti, Stefania Fabbri. "Ci si deve rimboccare le maniche subito, a ogni livello, per dare risposte a un numero impressionante di lavoratori, senza perdere tempo in polemiche e agendo con uno sforzo comune costruttivo, fatto di dialogo e di azioni rapide e concrete: ricordiamo che le comunità aeroportuali di Fiumicino e Ciampino danno da mangiare a circa 40 mila famiglie sul nostro territorio". (segue) (Com)