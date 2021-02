Trasporto aereo: Fit-Cisl Lazio, nuovo esecutivo dia risposte a 40 mila lavoratori diretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda il Lazio, è già in piedi un tavolo permanente di confronto sul tema, che si pone come obiettivo la messa in campo di politiche attive per il lavoro nel comparto - aggiungono Masucci e Fabbri -. In parole povere, la volontà è quella di prevedere percorsi di riqualificazione e ricollocamento per tutti, per non lasciare nessuna persona, nessuna famiglia, nessuna realtà indietro. E' tuttavia necessario un cambio di passo anche da parte del governo, non soltanto sul rilancio e il sostegno a un comparto che rappresenta un asset cruciale per il sistema Paese, ma anche sul piano del precedente esecutivo per Alitalia, che riteniamo irricevibile. Non è pensabile - proseguono - che si proceda a un progetto che prevede quasi 6 mila esuberi e soltanto 50 aerei: un Paese a vocazione turistica, che è inoltre una piattaforma logistica naturale come l'Italia, non può permettere che 'piova sul bagnato', e che alla crisi strutturale del comparto aereo si aggiunga il drastico ridimensionamento di una compagnia di bandiera che deve avere la propria dignità. Sul nostro territorio, gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono vere e proprie 'porte' sul Paese: non possiamo permettere che chiudano", concludono. (Com)