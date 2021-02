Covid: Rostan (Iv), medici di famiglia determinanti per vaccinazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il supporto dei medici di famiglia risulterà determinante per vincere la corsa contro il tempo nell'attività di vaccinazione della popolazione italiana. A patto che sia equo in tutte le regioni, e che siano forniti loro tutti gli strumenti e i dispositivi di protezione individuali per svolgere in piena sicurezza questa delicatissima funzione". Lo ha dichiarato Michela Rostan, vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera: "Bisogna mettere da parte le polemiche e i contrasti, che pur sono emersi in queste ultime ore, per puntare decisamente ad anticipare il virus, cercando di essere più veloci delle nuove e più pericolose varianti che potrebbero non essere coperte dai vaccini attualmente in produzione. Determinante sarà l'attività delle Regioni che dovranno garantire a tutti i cittadini uguali opportunità monitorando e intervenendo per tempo per fronteggiare la carenza di medici di famiglia che rischia di penalizzare oltremodo l'utenza in diverse aree del Paese".. (Ren)