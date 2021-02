Difesa: Emirati, contratti con Saab e Raytheon per acquisto velivoli G6000 e missili Patriot (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'International Defence Exhibition and Conference (Idex 2021) è il primo grande evento di persona che si tiene ad Abu Dhabi nel pieno della pandemia di Covid-19. L’evento è stato inaugurato ieri con una serie di accordi da 5 miliardi di dirham (1,36 miliardi di dollari). Le aziende della difesa emiratine hanno ottenuto una grossa fetta degli accordi per un valore di 3,939 miliardi di dirham (1,07 miliardi di dollari), mentre le società straniere hanno concluso accordi per 1,091 dirham (300 milioni di dollari). Calidus, con sede ad Abu Dhabi, società di sviluppo e produzione di tecnologia, ha vinto contratti da 1,697 miliardi di dirham (460 milioni di dollari) per l'acquisto di 12 jet B-250 e l'International Golden Group ha concluso un accordo da 689 milioni di dirham (187 milioni di dollari) per l'acquisto di munizioni. Per quanto riguarda le aziende internazionali, Insitu e la francese Thales hanno sottoscritto rispettivamente accordi per 405 milioni di dirham (110 milioni di dollari) e 350 milioni di dirham (95,2 milioni di dollari). (Res)