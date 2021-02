Speciale scuola: Bianchi si collega con scuola Vo’, insieme andremo oltre emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono qui per ringraziarvi, per ringraziare innanzitutto i nostri ragazzi e le nostre ragazze, le nostre bambine e i nostri bambini. Con loro voglio ringraziare tutte le famiglie, gli insegnanti, il personale, i nostri dirigenti”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione, professor Patrizio Bianchi, nel corso della cerimonia “Io ricordo”, in collegamento con l’Istituto comprensivo di Lozzo Atestino di Vo’. “Voi siete stati i primi ad affrontare questa pandemia. Avete dimostrato che il nostro Paese, nel momento della difficoltà, sa essere unito e sa non solo affrontare la sfida, ma ha anche la capacità di ripartire. Tutto il Paese ha guardato alla scuola di Vo’. E sta ancora guardando", ha sottolineato. (Com)