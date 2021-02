Speciale scuola: Monza, presentazione del libro "Può un virus cambiare la scuola?", al via anche un corso su come si impara a studiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Può un virus cambiare la scuola?" (Zeroseiup) è un libro scritto quasi in tempo reale, mentre i fatti succedevano. Racconta quello che è successo fra marzo e giugno 2020, quando il mondo si è fermato e un virus, in tempi rapidissimi, ha costretto tutti gli abitanti del mondo a chiudersi in casa, a sospendere il lavoro, a non andare più a scuola. L'autore, Francesco Tonucci, presenterà il suo libro lunedì primo marzo alle ore 17 sui canali social del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza. "In tempo di pandemia - sottolinea l'assessore ai Sistemi Bibliotecari Pier Franco Maffè - la chiusura delle biblioteche e le misure di contenimento della mobilità hanno valorizzato l'utilità dell'accesso digitale alle risorse culturali disponibili, creando nuove opportunità di dialogo tra utenti e biblioteche. Un trend in crescita e che presenta molti aspetti positivi. Il digitale non potrà sicuramente sostituire la presenza fisica in Biblioteca, ma può rappresentare una modalità alternativa di utilizzo dei servizi anche per il futuro". Pedagogista e ideatore del progetto internazionale "La città delle bambine e dei bambini", Francesco Tonucci è ricercatore del Cnr dal 1966 e difensore instancabile della Convenzione Onu per i diritti dei bambini. La sua visione educativa e le sue proposte per promuovere la partecipazione dei bambini e il diritto al gioco sono conosciute sia in Italia che in Spagna, Portogallo, Francia e in America Latina. Ha ricevuto 6 dottorati honoris causa da Università spagnole e latinoamericane e anche il premio Unicef 2019. Ha pubblicato più di 30 libri, molti dei quali sono stati tradotti in diverse lingue. Con lo pseudonimo di "Frato" firma vignette satiriche sull'educazione, la città, i bambini e il gioco che accompagnano la riflessione dei docenti e gli attori coinvolti nel progetto "La città dei bambini". La presentazione del libro "Può un virus cambiare la scuola?" sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook del Sistema Bibliotecario Urbano di Monza e della Biblioteca dei ragazzi "Al segno della luna". È previsto il servizio di interpretariato Lis, grazie alla collaborazione di Ens (Ente Nazionale Sordi) - Sezione Provinciale Monza Brianza. (Com)