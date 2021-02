Libia: Dabaiba a deputati a Sebrata, votare fiducia da Saleh per evitare ricorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del governo unitario libico, Mohammed Dabaiba, ha informato i deputati libici riuniti a Sebrata per votare la fiducia al suo governo di preferire che la seduta si tenga a Sirte, presieduta dal presidente della Camera dei rappresentanti, Aquila Saleh. Secondo quanto riferisce l'emittente televisiva "al Hadath", questo perché Dabaiba teme un eventuale ricorso che Saleh potrebbe fare contro il voto di fiducia al suo governo che potrebbe scaturire dalla riunione di Sebratah. Intanto si è in attesa della posizione dei deputati meridionali libici che stanno decidendo sulla presenza a Sirte o a Sebrata. Intanto i deputati riuniti a Sebrata hanno deciso di rinviare la seduta convocata per domani per la fiducia al nuovo governo, mentre proseguono le attività di Saleh e di alcuni deputati nel tenere la seduta a Sirte e votare la fiducia al governo. Fonti vicine al presidente della Camera dei rappresentanti denuncia però che "un certo numero di parlamentari ha chiesto posizioni di governo specifiche per partecipare alla sessione di Sirte, cosa che è stata respinta dal presidente".(Lit)