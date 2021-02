India: Jammu e Kashmir, Mehbooba Mufti rieletta presidente del Partito democratico popolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mehbooba Mufti è stata rieletta presidente del Partito democratico popolare (Pdp), formazione regionalista del Territorio indiano di Jammu e Kashmir. La leader, 61 anni, al vertice del 2016, è stata confermata per tre anni con voto unanime del consiglio elettorale della forza politica. Mufti è stata capo del governo dell’ex Stato di Jammu e Kashmir dal 2016 al 2018, alla guida di un esecutivo di coalizione tra il Pdp e il Partito del popolo indiano (Bjp). In seguito alla rottura della coalizione e alla caduta del governo Nuova Delhi impose un’amministrazione straordinaria, il potere passò al governatore e l’assemblea legislativa fu sciolta senza che fossero indette elezioni per il suo rinnovo, per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)