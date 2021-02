India: Jammu e Kashmir, Mehbooba Mufti rieletta presidente del Partito democratico popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5 agosto 2019, contestualmente alla revoca dell’autonomia al Jammu e Kashmir, poi declassato da Stato a Territorio dell’Unione, Mufti, insieme ad altri leader politici ed ex governanti, fu arrestata, per essere liberata dagli arresti domiciliari lo scorso ottobre, dopo 14 mesi di custodia preventiva. Gli arresti, infatti, furono effettuati sulla base della Sezione 107 del Codice di procedura penale, che prevede la privazione della libertà personale per il mantenimento della pace e dell’ordine pubblico, e del Jammu and Kashmir Public Safety Act (Psa), la legge del 1978 sulla pubblica sicurezza che consente alle autorità di detenere persone senza processo e senza incriminazione per un periodo fino a due anni per prevenire atti illeciti. (Inn)