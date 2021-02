Lazio: Pernarella (M5s), urgente approvare Ptpr colmando lacune rilevate da consulta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano territoriale paesistico regionale va approvato al più presto perché è impellente dare, al nostro territorio, regole chiare. Normare le attività possibili in presenza di beni e paesaggi tutelati, coerentemente alle norme nazionali e costituzionali, è diventata ormai un'urgenza non più procrastinabile. Ma deve essere chiaro che la Regione Lazio ha la facoltà di intervenire solo ed esclusivamente con norme più restrittive di quelle nazionali e non il contrario". Così in una nota Gaia Pernarella, consigliera regionale del Movimento 5 stelle, nel corso della commissione Urbanistica che si è riunita oggi in merito alla nuova delibera di giunta relativa al Ptpr e nella quale sono state audite le associazioni di categoria. (segue) (Com)