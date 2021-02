Lazio: Pernarella (M5s), urgente approvare Ptpr colmando lacune rilevate da consulta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra proposta - aggiunge Pernarella - è quella di riproporre in Aula, per l'approvazione, la delibera così come era stata co-pianificata con il Mibact e presentata nel gennaio del 2019 in consiglio regionale, intervenendo sulla normativa regionale di settore per adeguarla alle reali esigenze del territorio. Abbiamo a cuore lo sviluppo e il progresso della nostra regione e comprendiamo le difficoltà di interi settori che al momento stanno subendo un rallentamento, dopo la bocciatura del Piano e il conseguente intervento delle clausole di salvaguardia che impongono, laddove ci sono vincoli, solo attività di edilizia leggera. Ma abbiamo a cuore anche la salvaguardia dei nostri beni paesaggistici e archeologici - prosegue - che non possono essere subordinati all'attività economica, così come ribadisce la stessa consulta. Due priorità che non sono in contraddizione, ma che possono convivere adottando un nuovo approccio che è quello dello sviluppo eco-sostenibile, che presupponga, tra le altre cose, un minor consumo di suolo, il recupero dell'esistente e un maggior impulso alla rigenerazione urbana". (segue) (Com)