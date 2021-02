Lazio: Pernarella (M5s), urgente approvare Ptpr colmando lacune rilevate da consulta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piano territoriale paesistico regionale non ci ha mai convinto ma, da quello che dichiara la Giunta, ora almeno sembra essere legittimo. Auspichiamo che la direzione del Mibact, che abbiamo chiesto di audire in commissione Urbanistica, risolva ogni dubbio sulla regolarità dell'iter autorizzativo, in modo che si possa sbloccare la situazione e chiudere al più presto questa brutta pagina", conclude la consigliera del Movimento 5 stelle. (Com)