Commercio: Bianchini (Mio), drammatiche perdite per ristoranti di Roma, serve risarcimento

- Per Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità, "la situazione drammatica dei ristoranti di Roma, soprattutto delle aree centrali, rischia di essere dimenticata, mentre al contrario merita grande attenzione. Perché - spiega in una nota Bianchini -, a dispetto della loro invidiabile posizione, questi locali sono al collasso, dato che lavoravano soprattutto con il turismo, e con gli uffici a pranzo. E ora risentono della mancanza sia del primo, visto che i flussi sono interrotti, sia del secondo, assodata la diffusione dello smart working. Ci sono imprenditori che registrano perdite di fatturato ben superiori al 90 per cento rispetto al periodo precedente alla pandemia. Per evitare il fallimento di migliaia di piccole aziende che ancora a fatica sopravvivono, ribadiamo - conclude - l'estrema urgenza dei risarcimenti danni calcolati in base alla perdita reale di fatturato". (Com)