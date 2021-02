Imprese: Francia, Lvmh acquista il 50 per cento dello champagne di Jay Z

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Moet Hennessy Louis Vuitton (Lvmh) ha acquisito il 50 per cento di Armand de Brignac, lo champagne prodotto dal celebre rapper statunitense Jay Z. Lo riferiscono media francesi, riportando una notizia inizialmente diffusa dal quotidiano statunitense "Wall Street Journal". Il valore dell'operazione non è stato reso noto. Lvmh nel 2020 ha registrato un calo delle vendite di champagne pari al 20 per cento in Francia e al 18 per cento nel mondo. Con questa operazione il gruppo francese punta a risanare il segmento, con un marchio che si rivolge ad un pubblico più giovane. Secondo il "Wall Street Journal" l'accordo è arrivato dopo le trattative iniziate da Jay Z e Alexandre Arnault, figlio di Bernard, direttore generale di Lvmh e azionista di maggioranza. (Frp)