Covid: Nanni-De Gregorio, garantire sicurezza ma riaprire teatri

- "Questa sera saremo davanti a due teatri romani, a Torbellamonaca e a Monteverde Vecchio, per sostenere l'iniziativa 'Facciamo luce sui teatri' e ricordare le difficoltà che stanno vivendo i lavoratori del mondo della cultura". Lo dichiarano Dario Nanni, consigliere del VI Municipio e Flavia De Gregorio consigliera di Azione del I Municipio."Sarò al fianco dei lavoratori e degli artisti del teatro di Torbellamonaca un luogo simbolo della cultura nella periferia romana che negli anni ha visto decine di migliaia di appassionati godere di spettacoli, laboratori e iniziative culturali", spiega Nanni, già consigliere delegato alla cultura della città metropolitana. "A Roma ci sono circa 200 teatri o comunque luoghi dove si svolgevano rappresentazioni teatrali che oggi sono chiusi e inutilizzabili, con evidenti ripercussioni sulle migliaia di persone che vi lavorano e sui cittadini che non ne possono usufruire", ricorda De Gregorio che questa sera sarà all'iniziativa davanti al teatro Il Vascello. "E' una fase complicata - concludono i due consiglieri municipali - ma è doveroso, nella massima sicurezza, trovare una soluzione, che consenta alle migliaia di persone che lavorano nel mondo del teatro, della danza, della musica e del cinema di poter tornare alla loro attività, consentendo agli amanti della cultura di godere nuovamente dei loro spettacoli". (Com)